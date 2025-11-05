La música popular recauda en Catalunya 124,3 millones de euros en 2024, según la Sgae

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La música popular, que incluye toda la que no es clásica, recaudó en Catalunya un total de 124,3 millones de euros en 2024, con 5,9 millones de espectadores, una cifra que baja a 68,8 y 4,9 millones, respectivamente, si se excluyen los macrofestivales, según datos del 'Anuario de la Sociedad General de Autores y Editores (Sgae) 2025 de las artes escénicas, musicales y audiovisuales'.

Lo han explicado el director general de la Fundación Sgae, Rubén Gutiérrez, y el director de Experiencia de Socios de la Sgae y de la entidad en Catalunya y Baleares, Luis Gómez, en un acto con la prensa de este miércoles en el que han analizado los datos para Catalunya del anuario.

MÚSICA POPULAR

La música popular concentró en Catalunya en 2024 un total de 17.093 conciertos --excluyendo macrofestivales-- a los que asistieron 4,9 millones de personas, cifras superiores a los 12.365 conciertos y 3,7 millones de espectadores de 2019, un aumento en asistencia que en Catalunya (+34% respecto a 2019) está por encima del resto del Estado (+20%); incluyendo festivales, las cifras se elevan a 5,9 millones de asistentes.

Sin contar los festivales, la música popular recaudó en Catalunya una cifra récord de 68,8 millones de euros (frente a los 37,7 de 2019 y los 34 de 2008), que sube hasta los 124,3 millones incluyendo los ingresos de macrofestivales.

Las cifras suponen, respecto a 2023, un aumento del 9,8% en número de conciertos, del 20,5% en entradas vendidas y del 24,4% en recaudación.

ESPIRAL DE EXCELENCIA

En esa línea, sobre el encarecimiento de las entradas de conciertos y festivales, Gutiérrez ha asegurado que el producto merece "cada vez más" el precio y ha apuntado textualmente que la música popular ha entrado en una espiral de excelencia que causa las subidas de los precios.

"Si la demanda sigue creciendo y se siguen comprando es que se ha instaurado como prioridad de gasto entre gente joven y no tan joven", ha reflexionado.

Gómez, por su parte, ha señalado que el hecho que el Barça juegue en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona por las obras del Camp Nou ha afectado la capacidad del campo de Montjuïc para acoger conciertos.

MÚSICA CLÁSICA

En 2024 se celebraron en Catalunya 2.130 conciertos de música clásica, una cifra que supera la de 2023 (1.804), la de 2019 (1.881) y la de 2008 (1.867), con una recaudación de 11,5 millones de euros --ligeramente superior a los 11,2 de 2019-- y 607.000 asistentes, por debajo de los 648.000 de 2019 (un 6% inferior) y los 732.000 de 2009.

Gutiérrez ha destacado la recuperación progresiva desde la pandemia y que la salud de la clásica en Catalunya es "significativamente mejor" que la del resto del Estado, donde la caída respecto a 2019 es del 10%.

ARTES ESCÉNICAS

En Catalunya, en 2024, se representaron 10.372 funciones de artes escénicas, con 1,8 millones de espectadores y 39 millones de euros en recaudación, lo que supone, en cada una de estas categorías, un aumento respecto a 2023 del 7,3%, del 12,5% y del 14,4%.

En número de espectadores, respecto a las cifras prepandemia, falta por recuperar una cuarta parte --de forma similar al conjunto del Estado--, lo que Gutiérrez atribuye, en parte, al miedo de las personas mayores a acudir al teatro después del Covid-19, si bien apunta a una "recuperación" que se mantiene sostenidamente.

CINE

En el caso del cine, en 2024 hubieron en Catalunya 606.933 sesiones --una cifra ligeramente inferior a las 606.754 de 2023 y por debajo de las 740.029 de 2019--, que tuvieron 13,1 millones de espectadores, un descenso respecto a los 13,8 de 2023 y también por debajo de los 18,8 de 2019.

En este sentido, Guitérrez ha señalado, por un lado, el miedo de las personas mayores a volver a las salas de cine tras la pandemia y, por el otro, el efecto del importante incremento en suscripciones a plataformas de 'streaming'.

La recaudación también bajó: en 2024 fueron 94,3 millones de euros, cifra que en 2023 se situaba en 95,2 millones; en 2029, en 118,5 millones, y en 2009, en 148 millones.

TELEVISIÓN Y RADIO

Los minutos semanales de visionado de televisión en Catalunya se situaron en mínimos históricos en 2024, en 155 minutos, un descenso del 25% respecto a cifras prepandémicas y una de las cifras más bajas del Estado, si bien los ingresos por publicidad se han estabilizado alrededor de 1.768 millones de euros desde 2021, lejos de los 3.082 millones de antes de la crisis de 2008.

En el caso de la radio, la media de minutos de escucha semanales se sitúa en 93, donde se mantiene estable desde la pandemia si bien supone un descenso del 8,8% respecto a 2019; los ingresos publicitarios fueron de 489 millones, con un aumento progresivo desde 2020 (375 millones).