Nace el Correllengua Agermanat para reivindicar el catalán en los territorios que lo hablan

El Correllengua Agermanat, que se celebrará del 19 de abril al 5 de mayo de 2026 y se ha presentado de forma simultánea en Barcelona, Valencia y Palma, ha nacido como una iniciativa cultural y deportiva que reivindicará el catalán en los territorios de habla catalana.

En un comunicado de este martes, se informa que la intención es "promocionar un proyecto común en torno a la lengua" y con la intención de superar las fronteras administrativas entre los distintos territorios de lengua catalana.

La iniciativa pretende fomentar el uso social del catalán y reivindicar "la unidad en todo el dominio lingüístico" y combinará una cursa no competitiva con actividades lúdicas, culturales y populares.

Recorrerá 17 etapas y más de 1.1500 kilómetros, uniendo "simbólicamente" el sur de Francia, Catalunya, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y el Alguer (Italia), y la salida será en Prada (Francia) y pasará por Girona, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Ibiza, Palma, Mahón y Alguer.

La organización cuenta con la colaboración de más de 100 entidades municipales y recuerda que el Correllengua nació en Mallorca en 1995, impulsado por Joves de Mallorca per la Llengua.