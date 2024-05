Naomi Kawase protagoniza un ciclo en la Filmoteca: "Hago cine para que podamos disfrutar de la vida"

Está rodando 'Emergency Exit' con Lluís Miñarro, sobre la "conexión entre las personas"



BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cineasta japonesa Naomi Kawase ha inaugurado este martes un ciclo que la Filmoteca de Catalunya dedica a su filmografía y, especialmente, a su trayectoria documental llena de referencias autobiográficas: "Hago cine para que podamos disfrutar más de la vida".

En rueda de prensa este martes en la Filmoteca de Catalunya, ha afirmado que está muy contenta de que se vaya a proyectar su película 'Aguas tranquilas', coproducida por Lluís Miñarro, porque es una de las cintas que le "cambió la vida y supuso un punto y a parte" y que, según ella, es la obra maestra del productor.

Junto a esta película, se van a proyectar también documentales de la directora sobre su madre adoptiva, pero también sobre sus orígenes en la ciudad de Nara, así como su vínculo con otros puntos de la geografía japonesa.

"Yo me crié en Nara, pero una parte de mi familia era de la isla Amami-Oshima, y decidí ir allí para rodar una película. Fui por primera vez, y descubrí que había muchos parientes míos en esa isla, y fue como una búsqueda de mi origen", ha argumentado.

Sobre Miñarro, ha explicado que le conoció en un Festival de San Sebastián y que le pareció un "señor muy original y un aspecto único" y que desde ahí empezó una amistad que culminó con la colaboración en 'Aguas tranquilas' y ahora el rodaje de la nueva cinta 'Emergency exit' de Miñarro, en el que Kawase participa.

NUEVO PROYECTO

Sobre la nueva película, ha afirmado que Miñarro le habló de ella durante la pandemia y que le pareció muy interesante, sobre todo porque se grababa en las Canarias y porque el guion le encantó: "Me pareció una locura, todo estaba mezclado y me pareció fascinante".

"El Teide se parece mucho al monte Fuyi en Japón. Hablamos de esto con Miñarro y siempre decíamos que estas dos montañas son como montañas hermanas. Nosotros también nos sentimos así, como hermanos que viven en sitios diferentes", ha señalado.

De esta nueva cinta, ha destacado que se centra en lo que pasa en el interior de un autobús, donde se encuentran personas de diferentes procedencias, edades y trabajos diferentes, y que con ella Miñarro pretende mostrar la "importancia de tener conexión entre las personas".

El director de la Filmoteca de Catalunya, Esteve Riambau, ha destacado la "faceta de actriz" de Kawase en este nuevo proyecto, y sobre el ciclo ha remarcado que alterna tanto documentales como ficciones y que está estructurado en base a diferentes núcleos temáticos de la obra de la directora.

CINE JAPONÉS

Preguntada por cómo ve el cine japonés actual, la directora ha incidido en la importancia de promover el cine independiente en Japón porque "actualmente las películas que funcionan son muy comerciales, manga o novelas adaptadas a película".

En este sentido, ha destacado que le gustaría que las películas japonesas se dieran a conocer más internacionalmente: "Están más pensadas para el público doméstico de Japón, y no tienen muy pensado salir al exterior. Me encantaría fomentar que más películas japonesas pudieran salir al ámbito internacional".

Este martes a las 20 horas se proyectará 'Aguas tranquilas', y el ciclo continuará en mayo con 'Katatsumori, Ten Mitake' ('See Heaven'), 'Hi Wa Katabuki' ('Sun on the Horizon'); 'Ni tsutsumarete' ('Embracing'), 'Kya ka ra ba a' ('Sky wind fire earth'); 'Tarachime ('Birth/Mother'); 'Genpin'; 'Sharasojyu' ('Shara') y 'An' ('Una pastelería en Tokio').