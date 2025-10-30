La negación de la desigualdad y de los datos nutren "la reacción neomachista", según un libro del ICPS

Las investigadoras Leire Rincón, Paula Zuluaga y Maria Freixanet presentan el libro 'La reacció neomasclista després de la quarta onada feminista' en el ICPS - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) ha presentado este jueves el libro 'La reacció neomasclista després de la quarta onada feminista', una publicación que surge tras los cambios en los sondeos que confirman una "reacción neomachista" que se basa, entre otras cuestiones, en la negación de la desigualdad de género y de los datos que la confirman.

Así lo ha explicado la investigadora y coordinadora del proyecto, Maria Freixanet, en una rueda de prensa junto a las también investigadoras Leire Rincón y Paula Zuluaga, autoras de algunos de los capítulos que conforman el libro.

"El término neomachismo está presente en la literatura especializada y quiere describir la adaptación del machismo a los tiempos actuales en los que somos formalmente igualitarios", en los que está mal visto definirse como machista, ha asegurado Freixanet.

Según ha explicado, se trata de una reacción que trata de combatir las políticas feministas con respuestas como que el feminismo ha ido demasiado lejos o la negación de las estadísticas oficiales: "Los hombres serían las nuevas víctimas".

Freixanet ha sostenido que esta reacción se basa en las emociones y en un "cierto malestar entre los hombres, que canalizan su frustración" bajo el pretexto de que las mujeres avanzan y ellos no.

EL PAPEL DE LA REDES SOCIALES

Los jóvenes, según la investigadora, son "más impresionables", no tienen una opinión totalmente formada y han crecido en entornos igualitarios en los que la palabra feminismo genera rechazo.

Por ello, las redes sociales tienen un papel fundamental: "En la machosfera hay un conglomerado de espacios digitales que dan cabida a movimientos de misoginia. Ha ido mutando de espacios de consuelo a espacios contra las mujeres".

En este sentido, Freixanet ha destacado que "el discurso de la victimización cala bien" en los jóvenes, y ha subrayado el impacto político que tiene esa 'machosfera' en el crecimiento de la extrema derecha.

Paula Zuluaga, que dedica un capítulo del libro a los 'influencers' y la difusión de narrativas antifeministas, ha explicado que con el contenido constante de estos credores digitales se genera confianza_ "En el momento en el que busquen una opinión, esas ideas serás las primeras que les vendrán".

Según su investigación, solo el 10% de los seguidores de creadores de contenido que dan ocasionalmente mensajes feministas les dan 'like' a sus vídeos, mientras que casi el 40% de los seguidores de los influencers con contenido antifeminista expresan su agrado al contenido.

VIOLENCIA SEXUAL Y PORNOGRAFÍA

Leire Rincón, por su parte, pone el foco de su investigación en la violencia sexual en la cuarta ola feminista, una violencia que, destaca, ha aumentado al mismo tiempo en que han aumentado también las denuncias.

"El caso de la manada es el claro ejemplo de cómo hay formas de violencia muy extrema entre gente joven que solo solucionaremos con políticas de igualdad", ha concluido la investigadora, que también pone el foco en el papel que tiene la pornografía y la sexualización de las mujeres.