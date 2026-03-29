La nieve y la caída de árboles obligan a cortar cuatro carreteras catalanas este domingo

Archivo - Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona, a 28 de diciembre de 2025 - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presencia de nieve en la calzada y la caída de árboles por el temporal de viento mantienen cortadas este domingo cuatro carreteras en la provincia de Girona, además de obligar al uso de cadenas en otras 10 vías en Lleida, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En concreto, la nieve impide la circulación en la BV-4024 en Coll de Pal (Girona) y la C-28 en el Port de la Bonaigua (Lleida), mientras que la caída de árboles ha obligado a cerrar la GI-502 en Darnius, la GI-505 en La Vajol, la GIV-5223 en Camprodon y la GIV-5234 en Beuda (Girona).

El uso de cadenas es obligatorio en la C-13 entre la Guingueta y Esterri d'Àneu, la C-142b en Pla de Beret, la C-147 en Esterri, la C-28 en Naut Aran, la L-500 y L-501 en la Vall de Boí, L-504 en Lladorre, la L-510 en Alins, la N-141 en Bossòst y la N-260 en Montferrer i Castellbò, además de prohibirse el paso de camiones por hielo en la N-230 en Vilaller (Lleida).