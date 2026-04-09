Niubó explica que estuvo de baja por un cáncer de una glándula de detrás del esternón

Archivo - La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó - EUROPA PRESS - DAVID ZORRAKINO - Archivo

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha explicado este jueves que estuvo de baja dos meses por un cáncer de la glándula timo, que se sitúa detrás del esternón entre el pulmón y el corazón, y ha asegurado que ya se encuentra recuperada y con el alta.

"Todo esto lo supe a raíz de unos problemas de visión, quiero decir que yo creo que esto también va bien a veces explicarlo, porque hay muchísima gente que vive situaciones similares, y cuando estás en tiempo en el hospital te das cuenta, y en este caso yo tenía unos problemas de visión que vinieron sobretodo en Navidad", ha dicho en una entrevista en 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press.

Ha expresado que sentía que quería mirar a un sitio y había un ojo que no le acababa de enfocar donde ella quería y que tenía mucha sensibilidad a la luz: "Me asusté cuando un día yo miraba las manos de cerca y no las enfocaba", y ha añadido que no lo había hecho público antes para proteger a sus hijos y su entorno.