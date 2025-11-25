No hay un "grave déficit" de vivienda en España ni construir más reduce los precios, según la UPC - UPC

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

España no tiene un "grave déficit" de producción de vivienda, como argumenta el Banco de España, y construir más viviendas no comporta necesariamente, en el mercado residencial, una reducción de precios, sino al contrario, según el estudio 'Cinco tesis sobre la política de vivienda en España' de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Se trata de un trabajo elaborado por los investigadores del Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV) de la UPC Blanca Arellano y Josep Roca que analiza los últimos informes sobre el encarecimiento de la vivienda en España y herramientas disponibles para operadores públicos, informa la universidad en un comunicado este martes.

Los autores del estudio argumentan que el acceso a la vivienda es "cada vez más difícil y está en el debate público" y que los precios de venta de viviendas ya superan los máximos de 2007 en un 13,8% y los de alquiler son un 40% más altos que los picos de 2007.

La primera tesis que plantean es que no se puede concluir que haya actualmente un grave déficit de producción de vivienda en España --como afirman informes recientes del Banco de España-- "si no se considera simultáneamente el exceso acumulado de viviendas en el período 2011-2021 respecto al número de hogares".

En el período intercensal 2011-2021, el parque de viviendas superó en 959.554 unidades el crecimiento del número de hogares y, en 2021, existía un exceso acumulado de 8.084.485 viviendas (un 30% del parque de vivienda), respecto a los hogares, "un colchón más que suficiente para absorber déficits coyunturales de vivienda", según el estudio, que añade que en 2021 había en España 3.837.328 viviendas vacías.

En paralelo, el informe sostiene que construir más viviendas no comporta necesariamente, en el mercado residencial, una reducción de precios, sino al contrario, y defiende que la solución no es construir más viviendas nuevas a fin de que las leyes del mercado vayan equilibrando los precios, sino conseguir vivienda asequible.

UN "PROCESO GENERAL" EN EUROPA

La investigación también apunta a que el encarecimiento de los precios ha sido un "proceso general" en toda Europa.

Con todo, España es el país europeo que tuvo un mayor consumo de suelo entre 2000 y 2012 (2.447 km2, un 21,8% del total del 'land take' o territorio urbanizado por infraestructuras de la Unión Europea), casi tanto como Francia y Alemania juntas y más que Polonia, Italia y Reino Unido juntas.

MÁS VIVIENDA SOCIAL

Otra tesis del estudio hace referencia a la conveniencia de construir más viviendas sociales para detener la falta de accesibilidad económica a la vivienda.

El déficit de este tipo de construcción --que en España no alcanza el 10% del total de transmisiones de propiedad de vivienda y cayó hasta el 7,8% en los primeros trimestres de 2024-- "es uno de los estigmas de la política de vivienda en España", según afirman los autores del estudio.

"Los beneficios directos son diversos, al facilitar el acceso al mercado de vivienda de los sectores más desfavorecidos. De forma correlativa, facilita la emancipación de los jóvenes y ayuda a colectivos especialmente vulnerables a satisfacer sus necesidades de vivienda", han subrayado Arellano y Roca.

ALQUILER DE TEMPORADA

El estudio también manifiesta que los principales factores que tensionan el mercado son el crecimiento del alquiler de temporada, la expansión de los alojamientos turísticos y la baja movilización de las viviendas vacías.

Este trabajo de investigación se ha publicado en el monográfico 'Arquitectura y vivienda: nuevas formas de habitar' de la revista científica Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales (CyTET), editada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y se presentará en un acto en Madrid el 26 de noviembre.