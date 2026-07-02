Nogueras (Junts) lamenta que la AP-7 dependa del Estado e pide a Illa implantar la viñeta

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha lamentado que la AP-7 dependa del Estado, al que sitúa a la cola de los países europeos en transporte ferroviario de mercancías, y ha instado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a usar la viñeta, después de que este miércoles dijera en el Parlament: "Quizás nos equivocamos cuando alegremente todos pedíamos 'fuera peajes".

Lo ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que Nogueras ha afirmado que el problema no es que los catalanes pidieran la gratuidad para que se les dejara de "limpiar los bolsillos", sino la falta de infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancías (incidiendo en el Corredor Mediterráneo).

"Cuando estás pagando durante 30 años los gastos de construcción (de la autopista), ya lo has pagado muchísimas veces, algo que no ocurría en el resto del Estado", ha criticado.

Por ello, ha querido "refrescarle" a Illa que no es lo mismo el peaje que la viñeta, porque este último es un sistema de pago vinculado al uso temporal de la vía y que puede segmentarse por tipo de turismo o de conductor.

CORREDOR MEDITERÁNEO

Ha criticado que no se haya acabado el Corredor Mediterráneo y que parte del dinero que Europa había previsto para este haya ido para "un corredor central que se inventó el PP por el que no pasan ni la mitad de transportes que pasan por el Corredor Mediterráneo".

Ha criticado "un gran problema de inoperancia y de incapacidad" por parte del Estado en la gestión de las infraestructuras, y lo ha ligado con Rodalies y el aumento de vehículos en la AP-7.