Nuet a Colau: es un "grave error" usar los derechos sociales para negar los nacionales

Publicado 26/04/2019 13:22:11 CET

BARCELONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ERC al Congreso Joan Josep Nuet, de Sobiranistes, ha respondido este viernes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que los republicanos defienden los derechos sociales y nacionales: "No usamos los derechos sociales para negar los derechos nacionales. No lo hemos hecho nunca. No se debe hacer y sería un grave error. Y evidentemente creo que quien lo hace se equivoca".

En un acto ante el Parlament junto a la número dos de la candidatura al Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, y con los también candidatos al Congreso Carolina Telechea y Gerard Gómez del Moral, Nuet ha defendido que el proyecto de ERC es "social y democrático", y que apuestan por una república de calidad y social.

"Para nosotros es indivisible. Son las dos caras de una misma moneda, los derechos sociales y los derechos nacionales, y nosotros no los confrontaremos. Haremos que se den la mano y que se impliquen en un proyecto conjunto", ha defendido.

Ha respondido así al preguntársele por la intervención de Colau en el mitin central de los comuns, en el que les afeó haber pactado con la "derecha corrupta catalana" y les pidió responsabilidad para defender los derechos sociales.

Al preguntársele por si apoya la candidatura de Elisenda Alamany por el Ayuntamiento de Barcelona, donde va de número dos en las listas de ERC por Sobiranistes, Nuet ha resaltado que es amigo y compañero de Elisenda Alamany: "Mi apoyo a Elisenda Alamany es incondicional".

REFERÉNDUM

Sobre si creen que la alianza de ERC y Sobiranistes se debe abrir a un referéndum con más de una pregunta, ha dicho: "No se le puede negar al independentismo que pueda responder en un referéndum de autodeterminación porque sería un engaño democrático".

No obstante, ha añadido que "evidentemente puede haber otras opciones", que tendrán que ver con si se hace una negociación que permita fijar la pregunta, fijar la fecha y las condiciones, ha puntualizado.

"CARRIL" DEL 80%

Durante su intervención en la última jornada de campaña, Nuet ha reclamado que ERC camine "por el carril central del 80%" de la sociedad catalana en los consensos en la lucha contra la represión, el rechazo a la monarquía y el referéndum de autodeterminación.

Por ello, ha apostado por "tejer alianzas en torno a este 80%" y concentrar el voto en la candidatura de ERC ya que cree que puede ganar las elecciones enarbolando las banderas del republicanismo, la antirepresión, el antifascismo y la autodeterminación.

Por su parte, Gerard Gómez del Moral ha destacado que en estas elecciones salen a ganar con el convencimiento de que son "la mejor garantía para defender lo que el 80% de la sociedad catalana anhela".

Elisenda Alamany ha defendido que "Catalunya no puede renunciar a nada" y que desde su candidatura apuestan el referéndum y tienen un compromiso en el derecho a la autodeterminación.

Ha constatado la regresión democrática en el Estado y ha pedido "una cosa que es de sentido común: que la política vuelva de donde no debería haber salido nunca", por lo que ha apostado por su desjudicialización.