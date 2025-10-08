Nuria Rubio, Premi Elefanta en los 23 Premis Junceda con su obra 'L'Inventari d'Ifigènia'

Archivo - La diseñadora gráfica y docente Nuria Rubio, ganadora del Premi Elefanta en los 23 Premis Junceda. - APIC - Archivo

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diseñadora gráfica y docente Nuria Rubio ha sido galardonada con el Premi Elefanta por su obra 'L'Inventari d'Ifigènia' en la 23 edición de los Premis Junceda, organizados por la Asociación de Ilustradores de Catalunya (Apic).

El galardón, que el jurado de los premios ha hecho público este miércoles en un acto celebrado en Barcelona, está dotado de 1.000 euros y pretende "dar un impulso a aquellos proyectos personales que están en fase de creación", informan los Premis Junceda en un comunicado.

Rubio estudió diseño gráfico a mediados de los años 80 en Barcelona y trabajó en distintos medios del mundo de la comunicación hasta que, a finales de los años 90, apostó por ampliar su campo de experimentación curando estudios universitarios de Bellas Artes.

Desde entonces, imparte clases de Diseño Gráfico en l'Escola d'Art i Disseny de la Diputación de Tarragona.

La entidad de ilustradores ha destacado "su uso atrevido del color, el fotomontaje y el carácter surrealista de su obra, siempre manteniendo la coherencia visual".