Nutralie prevé facturar 25 millones y triplicar ingresos en 2025

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nutralie, compañía del sector salud especializada en complementos alimenticios, prevé alcanzar una facturación de 25 millones de euros en 2025, triplicando los ingresos registrados en 2023 (7 millones de euros) y mejorando los resultados de 2024, cuando cerró con cerca de 12 millones de euros, informa en un comunicado este martes.

Fundada en 2018 en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), la empresa "ha experimentado un crecimiento sostenido basado en la digitalización, la calidad de sus productos y una estrategia de internacionalización".

Actualmente, Nutralie opera en más de 10 países europeos y comercializa más de 40 referencias dentro de las categorías de salud digestiva, inmunidad, energía, belleza, articulaciones y control de peso, entre otras.

En 2024 alcanzó 750 mil unidades vendidas y en 2025 se superará la cifra de 1,5 millones de unidades con un modelo de negocio centrado en el canal digital, y cuenta con "una sólida implantación en farmacias, parafarmacias y herbolarios especializados y con una base de clientes consolidada".

"Nuestro modelo combina eficiencia operativa con una estrategia digital y omnicanal bien definida. La agilidad para adaptarnos al consumidor ha sido clave en nuestra expansión", ha asegurado el ceo y fundador de Nutralie, Rodrigo Cernadas.