Las obras de la estación Guinardó-Sant Pau de la L9 de Barcelona afectarán a la ronda Guinardó

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El avance de las obras de la estación Guinardó-Sant Pau de la L9 del Metro de Barcelona requerirá un cambio en la circulación en la ronda Guinardó a partir del próximo lunes 30 de marzo, informa el Departamento de Territorio de la Generalitat en un comunicado este miércoles.

Los trabajos que están actualmente en marcha tienen como objetivo completar la obra civil y la estructura interior de la estación y se enmarcan en las actuaciones de cara a la finalización del tramo central de la L9/L10 del Metro.

Para implantar los cambios necesarios, el domingo 29 de marzo se cortará el tráfico de la ronda Guinardó en sentido Llobregat y se habilitarán itinerarios y paradas alternativas para los servicios de los buses H6, V21 y 191.