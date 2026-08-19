Occident activa un "dispositivo especial" para los afectados por los terremotos de Granada

Imagen de la sede de Occident - OCCIDENT

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora Occident ha activado un "dispositivo especial" de atención a los afectados por los terremotos de Granada, reforzando sus canales habituales y movilizando su red de mediación para resolver dudas y facilitar la tramitación de reclamaciones.

Debido a que los terremotos tienen la consideración de "riesgo extraordinario", los daños son indemnizados por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) cuando el afectado dispone de una póliza en vigor que incluya los bienes dañados y cumpla los requisitos, según ha informado este miércoles la aseguradora en un comunicado.

Occident, además, pone a disposición de los asegurados el asesoramiento de un mediador, que "prestará ayuda en todas las gestiones relacionadas" con el CCS.