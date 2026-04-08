Occident lanza una emisión del seguro Ahorro capital con una rentabilidad del 2,9% en su primer año

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BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Occident ha lanzado una nueva emisión de su seguro Ahorro capital, que cuenta con una rentabilidad garantizada del 2,9% anual durante su primer año, orientada a clientes con un "perfil conservador", explica la compañía aseguradora este miércoles en un comunicado.

El seguro requiere de una aportación inicial de un mínimo de 10.000 euros, y posteriormente permite aportaciones suplementarias de un importe mínima de 3.000 euros.

Una vez finalizado el primer año con el tipo de interés garantizado, el seguro ofrece una tasa de revalorización trimestral, además de ofrecer un capital adicional del 4% del valor acumulado en caso de fallecimiento.

La directora de Productos de Ahorro y Vida Colectivo de Occident, Cristina Navarro, ha señalado que el activo permite a la aseguradora reforzar las soluciones de ahorro dirigidas a aquellos clientes que "priorizan la seguridad y la estabilidad en sus decisiones financieras".

Este seguro de ahorro, que se puede contratar hasta el 30 de abril o el agotamiento del mismo, también permite rescates totales o parciales a partir de los tres meses de vigencia del contrato; y el rescate total no tiene penalización a partir de los nueve meses.