Oliu (Sabadell) insta a los accionistas indecisos a tirar "a la papelera" el papel de la OPA

Archivo - El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha instado este viernes a los accionistas indecisos de la entidad catalana sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de BBVA a coger el papel que desde la entidad vasca les han enviado para saber si aceptan la operación "y lo tiren a la papelera".

"Que cojan el papel y lo tiren a la papelera, se equivocarían si en estos momentos cogieran el papel dentro de su indecisión y lo firmaran y lo enviaran", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, y lo ha argumentado en que con el cambio las acciones perderían valor, en sus palabras.

Oliu se ha mostrado confiado en que la OPA no tirará adelante "tal como están las cosas" y ha asegurado los accionistas minoristas --que representan cerca del 42%-- rechazan, según él, de forma masiva la operación.

"Los minoristas rechazan de forma masiva esta OPA, y si lo rechazan los minoristas que nosotros tenemos, significa que lo rechazan de forma masiva los clientes del Banc de Sabadell. Esto da una idea de cuál es la realidad de esta operación", ha dicho.

TORRES Y BBVA

Preguntado por las palabras del presidente de BBVA, Carlos Torres, donde afirmó que el BBVA superaría ampliamente el 50% de los apoyos, ha expresado que esto "no se lo cree ni él" y ha atribuido sus declaraciones a un argumento de venta, textualmente.

Sobre la ampliación del horario de 60 oficinas del BBVA este viernes en motivo de la OPA, ha expresado que si desde el BBVA tuvieran tan claro que la operación se llevaría a cabo "no tendrían que abrir el horario de noche, ¿no?".

En referencia a la campanya de publicadad que ambos bancos han llevado a cabo por la OPA, ha subrayado que la del Sabadell ha sido, en sus palabras, potente, pero ha señalado que comparada con la que ha hecho el otro nada tiene que ver".