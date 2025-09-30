Oliu (Sabadell) subraya que el precio ofrecido por BBVA "es insuficiente)

Archivo - El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno. - EUROPA PRESS - Archivo

González-Bueno (Sabadell): "No tiene sentido aceptarla"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, se ha mostrado convencido de que la oferta de BBVA tendrá un bajo nivel de aceptación y ha subrayado que la principal razón es que "el precio ofrecido es insuficiente" y ha dicho que, textualmente, es una operación sin valor y cargada de incertidumbres.

En un vídeo junto al consejero delegado, César González-Bueno, distribuido por Banco Sabadell este martes después de que el Consejo de Administración de la entidad haya rechazado la nueva oferta, Oliu ha subrayado que la oferta es a "un precio muy similar a la cotización actual de mercado" y ha señalado que el banco tiene, textualmente, un potencial de revalorización de hasta el 26%.

Ha insistido en que la remuneración prevista para sus accionistas de Banco Sabadell "claramente es superior" a la de BBVA.

"Hoy Banco Sabadell aporta más a sus accionistas en solitario, lo he dicho siempre, por eso recomendamos a nuestros accionistas que no acudan al canje. Nosotros no vamos a ir, como creo que tampoco lo hará la inmensa mayoría de nuestros accionistas", ha dicho.

GONZÁLEZ-BUENO

González-Bueno ha señalado que la operación "acarrea riesgos importantes. No tiene sentido aceptarla", y ha dicho, textualmente, que es meterse en un lío.

Ha explicado que si el nivel de aceptación es de entre el 30% y el 50%, "los accionistas de Banco Sabadell que hubieran aceptado la actual oferta, deberían pagar impuestos por las plusvalías obtenidas, aunque no habrían recibido ningún importe en efectivo".

Ha añadido que "se perderían las ventajas de esa eventual segunda OPA, que sería 100% en efectivo y muy probablemente a un precio superior al de la primera".

"El BBVA podría tener que ampliar hasta en 12.000 millones su capital o empeorar sus dividendos en hasta 12.000 millones para hacer frente a esta segunda OPA, lo que podría provocar una caída en el precio de las acciones del BBVA", ha subrayado.