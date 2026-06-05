Omella dice que el Papa "hará lo máximo" en catalán y que la plegaria en la Sagrada Família es muy larga

El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha afirmado este viernes que el papa León XIV "hará lo máximo" en catalán en la misa y bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Família, ha apuntado de que la plegaria será muy larga, y ha asegurado no entender el lío que se ha generado en torno a esta cuestión.

Lo ha dicho en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press al preguntársele por la polémica sobre si el Papa usará el catalán para bendecir la torre de Jesús, y ha respondido que la misa y la bendición se habían decidido hacer en castellano, como se podría haber hecho en inglés, según él.

"Sé de buena fuente que él está haciendo el ejercicio de hablar en catalán. Es un hombre poliglota, inteligente, que habla perfectamente el inglés, el castellano, el francés y el italiano", ha expresado.

Asegura que hace pocos días habló con él y, por otro lado, se imagina que "al Santo Padre le ha hecho la polémica".

"El Vaticano recibe las noticias de todo el mundo cada día. Sé que el Papa está preparando las intervenciones. La plegaria toda entera es muy larga. Él hará lo máximo en catalán. Ojalá que la haga toda, ya ha hecho el esfuerzo", afirma