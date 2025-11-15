Òmnium reúne a más de 200 cargos para fortalecer su red territorial y defender el catalán

GIRONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural ha reunido este sábado en Ripoll (Girona) a más de 200 cargos de su junta directiva y de sus juntas territoriales, "para fortalecer la red territorial de la entidad y para intensificar la defensa y promoción" de la lengua y cultura catalanas.

Su presidente, Xavier Antich, ha encabezado la Trobada Nacional de este año y ha defendido que la entidad sea "todavía más fuerte territorialmente", informa en un comunicado.

Tienen 52 sedes territoriales y tres fuera de España: "Podemos decir, con orgullo, que Òmnium tiene, hoy, más sedes que nunca antes en toda su historia".

"INTENSIFICAR PROYECTOS"

Antich ha dicho que fortalecer la red territorial debe "intensificar proyectos a favor de la lengua, la cultura y la cohesión social".

Además, ha constatado una desafección política y, a la vez, un crecimiento de los populismos, los discursos de odio, la extrema derecha y la xenofobia: "No nos lo podemos permitir".