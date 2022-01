La oposición reprocha a Colau su falta de "proyecto" y su distanciamiento del PSC

La alcaldesa defiende que el modelo de Barcelona es "ilusionante"

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona han reprochado este viernes a la alcaldesa, Ada Colau, su falta de "proyecto" y su distanciamiento con su socio en el consistorio, el PSC, en el marco del debate anual sobre el estado de la ciudad.

En esta sesión, celebrada al inicio del pleno municipal de este mes de enero, se ha debatido sobre el informe elaborado por la Oficina Municipal de Dades (OMD), que el Gobierno municipal hizo público este jueves.

El líder de ERC en la ciudad, Ernest Maragall, ha defendido que los datos que ofrece dicho informe no muestran la realidad de la ciudad: "No hay proyecto ni horizonte", y ha señalado la creciente distancia entre comuns y socialistas al frente del Gobierno municipal, según él.

Elsa Artadi (Junts) ha criticado la "autocomplacencia" del Ejecutivo liderado por Colau, y ha asegurado que la ciudad se ha degradado y apagado por las trabas al crecimiento económico, la inseguridad y el aumento de personas que necesitan de los servicios sociales, según ella.

EVITAR TRIUNFALISMOS

La presidenta de Cs en el Ayuntamiento, Luz Guilarte, ha dicho que no caben triunfalismos cuando el 64% de los barceloneses creen que su ciudad ha empeorado, y ha calificado el informe de panfleto: "Demuestra que no hay ni proyecto, ni soluciones eficientes, ni escucha activa".

A su vez, el líder del PP en la ciudad, Josep Bou, ha criticado que el informe muestre "muchos datos pero poca contextualización", y ha señalado el crecimiento de la pobreza infantil y el aumento de la preocupación por el acceso a la vivienda.

Eva Parera (Valents) ha instado a Colau a "tener los pies en la tierra y a hacer autocrítica", y ha asegurado que su falta de liderazgo y ambición han llevado a la ciudad a una situación que los agentes económicos califican como decadente, según ella.

A su vez, la concejal no adscrita Marilén Barceló ha subrayado su preocupación ante las cifras de delincuencia en la ciudad, y ha dicho que en la capital catalana se comete un delito cada dos minutos y medio: "El gobierno lo quiere obviar pero no puede", ha zanjado.

GOBIERNO MUNICIPALES

En un intervención, Colau ha reivindicado que Barcelona tiene un modelo de ciudad "ilusionante" basado en la transformación urbana verde; la protección, cohesión e innovación social, así como en la tecnología, la ciencia y la cultura.

En este sentido, ha admitido que hay obras que pueden generar molestias a los barceloneses, pero ha añadido: "Valdrá la pena; en 2023 estrenaremos ciudad".

El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha pedido al resto de grupos municipales del Ayuntamiento "estar a la altura" de las circunstancias actuales, y les ha instado a ser críticos con el Gobierno municipal pero no con la ciudad.

El líder socialista ha señalado que las discrepancias dentro de un gobierno de coalición son normales, lo que no significa que los proyectos de abandonen: "No renuncio ni a la ampliación del aeropuerto de aquí a cinco años, no renuncio al Hermitage y, evidentemente, no renuncio a la oportunidad que nos dan los Juegos Olímpicos de Invierno", ha concluido.