El OPS de la terminal Best de Barcelona reduce en 2.300 toneladas las emisiones de CO2 en un año

El OPS de la terminal Best - PUERTO DE BARCELONA

Se cumple un año de la conexión de uno de los portacontenedores más grandes del mundo al sistema

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sistema Onshor Power Supply (OPS) de la terminal Best del Puerto de Barcelona empezó hace un año a suministrar energía de origen renovable a barcos y, desde entonces, se ha evitado la emisión de 2.310 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

En concreto, este miércoles hace un año que el MSC Mette, uno de los portacontenedores más grandes del mundo, se conectó al sistema, según ha informado el Puerto de Barcelona en un comunicado.

Durante este año, la OPS ha suministrado casi 3,4 millones de kWh de energía renovable a los portacontenedores que han amarrado en la terminal Best.

La mayoría de barcos tienen una capacidad para 24.000 TEUs, pero también hay algunos que alcanzan los 5.000 TEUs, "demostrando la adaptabilidad del sistema".

Asimismo, la mayoría de los barcos que se han conectado son de la naviera MSC, pero también se han realizado conexiones a barcos de CMA CGM.

FASE PILOTO

El primer aniversario de la entrada en funcionamiento de la OPS de BEST marca también el ecuador de los dos años en los que funcionará en fase piloto.

Durante este tiempo, las conexiones, además de reducir las emisiones, permiten al Puerto de Barcelona recabar información en tiempo real y analizar los retos que plantea su conexión a la red eléctrica para optimizar al máximo este servicio.

La treintena de conexiones realizadas hasta ahora han priorizado maximizar el tiempo de conexión de cada barco, agilizando al máximo la conexión e integrándola en el conjunto de operaciones que se realizan cada vez que atraca un barco, como el amarre o el posicionamiento de las grúas de la terminal para la carga y descarga.

Así, la duración media de las conexiones fue de 54 horas, con la conexión más larga superando las 91 horas, un récord a nivel europeo.