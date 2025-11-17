Oques Grasses agota en menos de una hora las entradas para las dos nuevas fechas en Barcelona

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda catalana Oques Grasses ha agotado en menos de una hora las entradas a la venta para las dos nuevas fechas en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, conciertos con los que se despedirán de su público.

Las nuevas fechas eran el 5 y 7 de octubre de 2026 y su venta se abrió este lunes a las 12 horas, agotándose "en pocos minutos" todas las localidades, informa The Project en un comunicado.

En total serán cuatro conciertos --el 5, 7, 9 y 10 de octubre de 2026-- y en ellos repasarán sus éxitos ante 220.000 personas.