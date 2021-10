Los organizadores concluyen el Future of Tourism World Summit augurando que habrá otra edición

Domènech, Roca, Marcé, Brown y Urosevic en la clausura del Future of Tourism World Summit en Barcelona

Domènech, Roca, Marcé, Brown y Urosevic en la clausura del Future of Tourism World Summit en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Generalitat, Ayuntamiento y Cámara de Barcelona, OMT y ALF clausuran el encuentro

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores de la primera Cumbre Future of Tourism World Summit, celebrada este martes y miércoles en la Llotja de Mar de Barcelona, han concluido esta primera edición augurando que habrá una segunda.

Lo han dicho este miércoles en la clausura de la Cumbre la directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zoritsa Urosevic; la directora general de Turismo de la Generalitat, Marta Domènech; el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé; la presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, Mònica Roca, y el vicepresidente del Advanced Leadership Foundation (ALF), Jorge Brown.

Urosevic ha llamado a unir fuerzas entre las diferentes instituciones y organismos para construir el futuro del turismo, y ha emplazado a los socios de la cumbre a reunirse dentro de un año "en Barcelona o en otro lugar" para seguir debatiendo.

Domènech ha sentenciado: "El turismo de mañana será sostenible o no será", ha asegurado que un mejor modelo de turismo es totalmente posible, y ha afirmado que Barcelona es una ciudad consciente y comprometida con este cambio, por lo que ha apostado por ella para seguir acogiendo estas cumbres.

Brown ha celebrado que la Cumbre termina con un compromiso --plasmado en el manifiesto 'Barcelona Call-to-Action for the Future of Tourism'-- que será voluntario, pero que es "el primer paso para la creación de una declaración".

Ha asegurado que más de 7.500 personas han seguido el encuentro telemáticamente durante la primera jornada, este martes, y que el miércoles se han repetido prácticamente las mismas cifras, por lo que ha augurado que habrá una segunda edición del evento en 2022.

ROCA Y MARCÉ

Por su parte, Roca ha instado al sector a afrontar los retos de la recuperación tras la pandemia desde la sostenibilidad porque "no hay otra forma de hacer las cosas", y ha valorado positivamente que se haya elegido la Llotja de Mar para acoger esta Cumbre.

"Haremos lo posible para organizar más eventos y que Catalunya sea epicentro del conocimiento", ha subrayado la presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, que ha apostado por la innovación, la digitalización y el talento para que el turismo se convierta en una actividad resiliente y moderna.

Marcé ha defendido que Barcelona quiere liderar el debate sobre el futuro del turismo y generar espacios de colaboración, porque considera que hay que discutir sobre muchos aspectos relativos a este sector como una mejora de la gestión, que sea más sostenible, diverso y descentralizado y sobre cómo "distribuir la riqueza que genera".

"El turismo no tiene marcha atrás, sería absurdo condenar a la sociedad a no conocerse a sí misma", ha defendido el concejal, que ha insistido en que Barcelona quiere liderar el debate desde una perspectiva urbana, y ha animado a los organizadores a plantear la ciudad como espacio de reflexión para celebrarlo.