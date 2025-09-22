Orriols (AC) detecta un mayor apoyo y prevé que aumenten "muchísimo" las listas en las municipales

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Ripoll (Girona) y líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha afirmado este lunes que detectan un mayor apoyo a la formación a pie de calle y ha asegurado que aumentarán "muchísimo" el número de candidaturas que presentarán a las elecciones municipales de 2027.

Lo ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press después de que un sondeo de Ipsos para 'La Vanguardia' vaticinara un incremento de 2 a 19 diputados para su partido.

Al preguntársele con quién pactarán si son claves para formar un futuro Govern, ha situado como línea roja la necesidad de no renunciar a ninguno de sus postulados, por lo que se quedarán en la oposición "si un pacto de gobierno implica necesariamente abandonar el discurso contra la inmigración descontrolada, contra la islamización del país".

Tras reiterar que se presentará de nuevo a las municipales de Ripoll, ha explicado que aún no tienen los candidatos de AC para Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, y también ha insistido en que no se plantean concurrir a las generales porque no tienen "ningún interés en la política española ni en hacer gobernable el Estado vecino".

Después de que la CUP les haya acusado de ser un instrumento del Estado para dinamitar el independentismo, ha respondido que, en cualquier caso, sí que son un instrumento para "un estado catalán" porque es el que quieren restituir.

También ha asegurado que el 1-O de 2017 hubiera proclamado la independencia si hubiera sido presidenta de la Generalitat "porque estaba validada y legitimada en las urnas", ha evitado pronunciarse sobre si estaría dispuesta a ir a prisión y ha defendido que Catalunya necesitará un ejército si es independiente.