Óscar Puente visita las obras de la estación de La Sagrera de Barcelona

Momento de la visita - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visitado este jueves las obras de la estación de La Sagrera de Barcelona, "uno de los proyectos ferroviarios y urbanísticos de mayor relevancia de España", informa el Ministerio en un comunicado este jueves.

El Ministerio ha explicado que la inversión contratada hasta la fecha en la infraestructura es de 1.275 millones, de los que se han ejecutado 1.065 millones, y está previsto que sea "el gran nodo multimodal de Barcelona", ya que integrará trenes de alta velocidad, larga y media distancia, Rodalies, Metro y buses urbanos e interurbanos.

Ha asegurado que el despliegue de las instalaciones ferroviarias "se encuentra muy avanzado" y que se han terminado de instalar todas las vías para la alta velocidad, de las que, por el momento, funcionan tres de las ocho.

Por otro lado, "se está ultimando" la Zona de Tratamiento Técnico de Trenes, que contará con 10 vías para aumentar la capacidad de los servicios de alta velocidad en el área de Barcelona.

Hasta el momento, se ha completado el montaje de todas las vías en la zona central de la estación y en la cabecera lado Sants, y se ha finalizado totalmente el conjunto de la estructura, y Adif ha aprobado la redacción del proyecto de arquitectura e instalaciones de la estación.