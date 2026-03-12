Pablo Alborán actuará el 1 de agosto en Tarragona por su gira 'Global Tour KM0'

Cartel del concierto - CAIXABANK TARRACO ARENA

TARRAGONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Pablo Alborán ha anunciado un concierto el 1 de agosto en el CaixaBank Tarraco Arena de Tarragona, en el marco de su gira 'Global Tour KM0', ha informado el equipamiento en un comunicado de este jueves.

El espectáculo recorrerá tanto clásicos como los temas de su séptimo proyecto discográfico, que simboliza "un retorno creativo al kilómetro cero de sus emociones musicales, con una propuesta escénica íntima y potente".

La gira 'Global Tour KM0' está llevando al malagueño por varios países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos tras la presentación del nuevo álbum, y el tour destaca por su "recorrido emocional a través de 15 años de carrera y su enfoque artístico renovado".