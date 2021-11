Pacheco (CC.OO.): "Faltan presupuestos catalanes para atención primaria y formación profesional"

Pide un acuerdo de los grupos parlamentarios para sacar adelante los Presupuestos de 2022

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, ha afirmado este miércoles que "faltan presupuestos catalanes para atención primaria y formación profesional" y que el conjunto de partidas presentadas por la Generalitat son insuficientes.

Lo ha indicado así en declaraciones a la prensa previamente a una asamblea de delegados en Barcelona, donde ha añadido que, independientemente de cómo acabe el proceso de negociación, "falta voluntad de incremento de recaudación y contar con un paquete real para dar respuesta a la crisis social que se vive actualmente después de la crisis sanitaria".

Ha remarcado que "no se entendería" que los Presupuestos catalanes para 2022 no salieran adelante con las consecuencias que supondría una prórroga presupuestaria de las partidas de 2020, por lo que ha emplazado a los grupos parlamentarios a que lleguen a un acuerdo.

Otro aspecto a mejorar para el sindicato, sería renovar las políticas industriales para el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) "con una partida presupuestaria específica" que permitiera un cambio transversal y un impulso a la economía, en el que estuvieran implicados todas las Consellerias de la Generalitat.

COTIZACIONES

Sobre el pacto del Gobierno y sindicatos de la subida de las cotizaciones para asegurar la sostenibilidad futura de las pensiones, ha señalado que es la línea de trabajo acertada y ha reprochado a la CEOE que no haya dado su apoyo.

"No firmar no nos parece un acto responsable y no creemos que deba pensar en la concertación social solo en su beneficio", ha añadido.

MOVILIZACIÓN EN DICIEMBRE

UGT y CC.OO, junto con otras asociaciones sociales, están preparando una gran manifestación para disputar los salarios y "poner en primera línea los servicios públicos", la derogación de la reforma laboral, la negociación colectiva o un sistema de pensiones renovado, según ha declarado la secretaria de política territorial y migraciones de CC.OO. de Catalunya, Aurora Huerga.

La movilización se prevé para mediados de diciembre, "aprovechando que están abiertas las mesas de diálogo social y que están en discusión los presupuestos, tanto a nivel estatal como los de la Generalitat", ha añadido Pacheco.

"El conjunto de detalles de la movilización se anunciará los próximos días por parte del conjunto de entidades participantes", ha concluido el sindicalista.