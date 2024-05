Pacheco (CC.OO.) llama a los trabajadores a votar e insta a no pactar con la extrema derecha

Acusa al presidente de la CEOE de flanquear "de manera vergonzosa" a Milei y le afea la foto conjunta

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC.OO de Catalunya, Javier Pacheco, ha llamado este miércoles a la clase trabajadora a votar en las elecciones europeas y ha pedido "no blanquear" ni pactar con las formaciones de extrema derecha.

"Lo primero que tenemos que plantear es no blanquear estos espacios reaccionarios de la política democrática, y sobre todo no pactar con ellos, no sea que acabemos construyendo la Europa de la fragmentación, segregación y deconstrucción de un proyecto social europeo. Cuidado con los disfraces que puedan llevar", ha alertado en la clausura de un debate entre candidatos europeos organizado por el sindicato.

En su alocución, Pacheco ha cargado contra la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, por pedir en sus campañas "más Francia y menos Europa", pero también contra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y contra el líder de Vox, Santiago Abascal.

"Meloni, hoy disfrazada de cordero, que nadie se confunda porque sigue siendo una loba, es la que decía que su referente político en los últimos 50 años es Mussolini. Y Abascal, que en las pasadas elecciones se presentaba en defensa propia, que es la defensa de un estado franquista porque quiere y echa de menos una Europa fascista", ha sostenido.

Para Pacheco, en estas elecciones se elige si se quiere más o menos Europa, y defiende que desde el sindicato apuestan por "más Europa desde una vertiente social, para el pueblo y la clase trabajadora".

En su opinión, hay que construir una alternativa a la Europa que considera que se dibujó en la convención que reunió en Madrid a líderes de distintas familias de la ultraderecha mundial, entre los cuales el presidente de Argentina, Javier Milei.

"Estuvo capitaneada por el león, Milei, pero flanqueada por el presidente de la patronal de la CEOE de manera vergonzosa, con esa fotografía que se planteó dándole criterio institucional a la visita", ha reprochado.

TRANSFORMACIONES

Ante la transformación digital, ecológica y democrática que debe afrontar Europa, Pacheco defiende que la ciudadanía necesita respuestas concretas para construir una alternativa "al fascismo".

Así, ha recetado cuestiones como la armonización fiscal o la necesidad de apostar por la transformación energética, la reindustrialización y la "democratización" de las empresas y la economía, entre otras.

También ha abogado por reforzar el criterio de protección de las personas y los pilares sociales y que Europa sea un referente de libertades que apueste por "derrocar muros y construir puentes" y por la diplomacia frente a la militarización y rearme de las políticas, entre otras cuestiones.