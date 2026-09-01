Pallassos sense Fronteres hará una expedición a poblaciones de Venezuela afectadas por el terremoto

Expedición de Pallassos sense Fronteres en Chile en 2024 - PALLASSOS SENSE FRONTERES

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pallassos sense Fronteres hará una nueva expedición a Venezuela para acompañar a la infancia afectada por el doble terremoto en el país en junio, informa este martes en un comunicado.

Del 26 de septiembre al 8 de octubre, el equipo formado por Diana Pla, Anna Montserrat, Albert Grau y Emilio Lopez actuará para niños y familias que han perdido sus hogares y que han tenido que ser desplazados a diferentes espacios de protección en Caracas y La Guaira.

Las actuaciones buscarán contribuir a recuperar espacios en un entorno que ha cambiado profundamente tras la catástrofe y generar una dimensión de acompañamiento a través de las artes escénicas.