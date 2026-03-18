Pané defiende la detección de cáncer de colon y recto en Barcelona como modelo "que salva vidas"

Pané durante su intervención. - CONSELLERIA DE SALUD

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha defendido que el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto de Barcelona es un modelo referente "que salva vidas", según ha dicho en su intervención durante la jornada de conmemoración de los 15 años de la iniciativa en el Hospital del Mar de Barcelona

Pané ha asegurado que el cribaje colorectal es "una herramienta clave para reducir desigualdades" porque garantiza que todas las personas, independientemente de su origen o situación socioeconómica, puedan acceder a un servicio de detección precoz de calidad, informa la Conselleria de Salud en un comunicado.

"En estos 15 años, más de 3,6 millones de personas han participado en el cribaje, hecho que ha permitido una detección precoz sostenida y de alto impacto poblacional. Como resultado, se han detectado 6.359 tumores, mayoritariamente en fases iniciales, y se han extirpado 58.000 pólipos de riesgo intermedio o alto", ha explicado.

En 2010, tras finalizar la prueba piloto en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el programa se puso en marcha en las áreas integrales de salud (AIS) de Barcelona Esquerra y de Litoral de Mar.

Lo impulsan la conselleria de Salud y lo lideran los hospitales de Mar y Clínic de Barcelona, con la colaboración de los de la Santa Creu y Sant Pau y Vall d'Hebron.

2,6 MILLONES DE CARTAS

El programa, dirigido a hombres y mujeres de entre 50 y 69 años de la ciudad de Barcelona, ha permitido enviar 2,6 millones de cartas invitando a un cribaje, más de 100.000 llamadas telefónicas y 28.000 correos electrónicos.

Eso se ha convertido en 1,2 millones de visitas a las farmacias y 1,15 millones de tests realizados.