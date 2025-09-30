Paneque sobre el aeropuerto: "No se puede hablar de un traspaso 100%" pero sí mejorar la gobernanza

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante la rueda de prensa tras la reunión del Govern. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido que es compatible hablar de una mejor gobernanza del Aeropuerto de Barcelonasin traspasarlo totalmente a Catalunya: "De la misma forma que no se puede hablar de un traspaso 100%, sí que se puede hablar de mejorar la gobernanza".

Así se ha expresado en rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, donde ha defendido que el acuerdo alcanzado con ERC sobre este tema para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat "no va en contra del marco legislativo vigente".

Asimismo, ha insistido en que desde el Govern están convencidos, textualmente, de que hay recorrido de mejora en su incidencia en la gestión de la infraestructura sin entrar en contradicción con la legalidad: "Éste es el campo de juego que tenemos, y eso es lo que abordamos en el acuerdo con ERC".