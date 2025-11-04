Paneque celebra que no haya daños personales en el incendio del restaurante de los hermanos Roca

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrado que el incendio este martes por la madrugada en la cúpula de madera del restaurante Mas Marroch, en Vilablareix (Girona), propiedad de los hermanos Roca, no haya generado daños personales.

En una rueda de prensa tras el Consell Executiu ha dicho que el incendio está controlado y en fase de extinción, y que no hay todavía "información concluyente sobre el origen" del mismo, pero que se están investigando los motivos.

Ha explicado que tanto ella como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han podido hablar con la familia, a la que han trasladado su solidaridad.