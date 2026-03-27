Paneque defiende la necesidad de "integrar agua regenerada en el riego agrícola"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Silvia Paneque - GENERALITAT

GIRONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido la diversificación de las fuentes de agua y la necesidad de "integrar el agua regenerada en el riego agrícola y garantizar suministros más estables en períodos críticos".

Durante la clausura de la XIII Trobada de Comunitat de Regants de Catalunya en Peralada (Girona), la consellera ha destacado el "papel esencial de las comunidades de regantes en la gestión hídrica" y la urgencia de reforzar la resiliencia del sector ante el cambio climático, informa la Conselleria en un comunicado este viernes.

"Sabéis mejor que yo que vivimos en un escenario de cambio climático que ya no es un futurible; es una realidad muy presente", ha argumentado.

El evento ha sido organizado la Associació Catalana de Comunitats de Regants (Acator), entidad que agrupa a más de ochenta comunidades que representan el 75% de la superficie de regadío de Catalunya.

En él, Paneque ha mostrado la voluntad de cooperar a través de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) para reforzar la cooperación técnica, la planificación conjunta, y la formación "en el ámbito de la eficiencia y en el ámbito de la digitalización".