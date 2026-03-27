Paneque defiende la sostenibilidad de vivir, producir y movimiento como una "palanca" económica

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, durante la jornada 'Girona accelera'. - GOVERN DE LA GENERALITAT

GIRONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido que la sostenibilidad, tanto de vivir, producir y de movimiento, debe actuar como "una palanca de crecimiento económico", informa el Govern este viernes en un comunicado.

Lo ha dicho en el marco de la jornada 'Girona accelera', que se ha celebrado este viernes en Girona, y que ha contado también con la presencia de la directora del Institut Català de l'Energia, Anna Camp, para analizar los retos de futuro de Girona, especialmente en los ámbitos de la transición energética, la innovación, las infraestructuras y el desarrollo territorial.

Paneque también ha subrayado que los proyectos de éxito exigen unos objetivos concretos y una planificación adecuada, y que "es necesario establecer una transformación, que siempre requiere de un esfuerzo".

Sobre el tejido empresarial de la provincia, la consellera ha afirmado que el beneficio industrial "no tiene sentido" si no se comparte con el entorno, el territorio y las personas que viven en él, y añadido que para pactar y llegar a acuerdos se necesitan actitudes de respeto, exigencia, firmeza y seriedad.

"Estoy convencida que Catalunya tiene todos los elementos que nos han de permitir generar este progreso", ha añadido Paneque en referencia al futuro del territorio.