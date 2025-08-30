Paneque dice que Catalunya debe ser pionera con una "nueva revolución" en clave verde y sostenible

TARRAGONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha dicho este sábado en Amposta (Tarragona), que Catalunya debe ser pionera con una "nueva revolución" en clave verde y sostenible.

La consellera ha asistido en Amposta a la inauguración de una caldera de biomasa, donde ha destacado en una atención a los medios que el desarrollo económico de los próximos años estará "íntimamente vinculado a este modelo sostenible y la lucha contra el cambio climático", recalcando que esta nueva planta, a su juicio, es un buen ejemplo.

Paneque ha afirmado que Catalunya ya fue pionera en la revolución industrial y que, ahora, se requiere una revolución "para el futuro de nuestros ciudadanos y ciudadanas".

"No podemos renunciar ni retrasarnos ni un solo minuto ni segundo en la lucha contra el cambio climático, ha dicho la consellera, que ha explicado que esta nueva caldera podrá suministrar más de 800 kilovatios a diferentes equipamientos deportivos públicos.

A este acto de inauguración también ha asistido el alcalde de la localidad de Amposta, Adam Tomàs.