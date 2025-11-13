Paneque dice que el nuevo decreto de renovables "quiere construir un marco ágil, estable y claro"

Archivo - La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque. - GENERALITAT - Archivo

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicado que el Govern está buscando todos los apoyos para la revisión del decreto de renovables, que "quiere construir un marco ágil, estable y claro", informa la Conselleria este jueves.

Paneque ha asegurado que la voluntad es "dar seguridad jurídica a las empresas y que aporte confianza a la ciudadanía", en el marco de la jornada 'El futur de les energies renovables a Catalunya'.

Ha añadido que Catalunya "necesita un sistema eléctrico más fuerte y competitivo" y que los ayuntamientos deben ser, en sus palabras, protagonistas de esta transición.

La consellera ha detallado que el proceso participativo del Pla Territorial Sectorial per a la Implementació de les Energies Renovables (Plater) se inicie a principios de 2023 y se alargue durante tres meses.

El objetivo es que los municipios tengan la posibilidad de adaptar su planteamiento urbanístico para ordenar la instalación de renovables.