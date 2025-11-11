Paneque lamenta la muerte del conductor de un camión en la AP-7 en L'Aldea (Tarragona)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

TARRAGONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha lamentado la muerte de el conductor de un camión en el accidente de la AP-7 en L'Aldea (Tarragona) este martes por la mañana.

En rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu ha trasladado el "pésame" a la familia del fallecido y ha agradecido el trabajo de los cuerpos de emergencias para restablecer el tránsito en esta vía.

En el accidente se han visto implicados 3 camiones, 2 de los cuales han ardido y, después de que los bomberos los hayan sofocado sobre las 8.35 horas, ha entrado la maquinaria pesada a limpiar la calzada.