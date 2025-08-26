Paneque pide una "reflexión" ante críticas de otras comunidades sobre la quita de la deuda del FLA

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa del Govern del 26 de agosto - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha pedido una "reflexión" ante las críticas de otras comunidades autónomas sobre la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) por parte del Gobierno central.

En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, ha llamado a "aparcar diferencias y poder ver aquellas cuestiones que benefician al conjunto", y ha destacado que la quita de la deuda del FLA beneficia a diferentes comunidades autónomas.

"Nunca desde este Gobierno y desde Catalunya se ha propuesto una política que vaya en contra de alguna otra comunidad autónoma, con lo cual pediríamos una reflexión", ha subrayado.