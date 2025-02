Paneque prevé que "en unos dos años" se empiecen a notar mejoras muy evidentes en Rodalies

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha augurado que "en unos dos años la ciudadanía empiece a notar mejoras muy evidentes en el servicio de Rodalies" tras la puesta en marcha de la empresa mixta para gestionar el servicio ferroviario.

En declaraciones a 'Catalunya Ràdio' este martes recogidas por Europa Press, la consellera ha señalado como "prioritario" el plan de medidas urgentes para la mejora de estaciones, de accesibilidad o de información a tiempo real.

"No hacen falta muchas encuestas para saber que es un servicio que no es satisfactorio para la mayoría de catalanes, y que no es el servicio que Catalunya merece en estos momentos", ha sostenido.

En este sentido, ha defendido que, tras la constitución de la empresa mixta con el capital mayoritario de la Generalitat, se avanzará para mejorar el servicio "desde la proximidad" y con los mecanismos necesarios para llevarlo a cabo.

La Comisión bilateral de Infraestructuras entre la Generalitat y el Estado dio este lunes luz verde a la puesta en marcha de la empresa mixta para gestionar Rodalies tras el traspaso del servicio, tras presentar el Govern y ERC la calendarización de los estatutos y su operatividad.