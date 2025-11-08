Paneque valora la gestión del territorio de las Gavarres (Girona) por "fortalecer la identidad"

GIRONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha valorado la gestión del territorio del macizo de las Gavarres (Girona) como la demostración de que esta puede ser "respetuosa con la naturaleza y fortalecer la identidad y la cohesión social", informa la Conselleria en un comunicado.

Lo ha dicho este sábado en la iglesia de Romanyà de la Selva (Girona) durante la celebración de los 50 años del 'Manifest de les Gavarres': "Medio siglo después del primer manifiesto, debemos reconocer la valentía de aquellos hombres y mujeres que, desafiando a la autoridad, evitaron que el macizo se convirtiera en un espacio urbanizado y se convirtiera, en cambio, en el pulmón verde que tenemos hoy".

Paneque ha afirmado que este macizo es un "símbolo de la relación armónica entre la naturaleza y la vida humana" y ha asegurado que el tiempo ha avalado la firmeza del grupo de ciudadanos, excursionistas, maestros, arquitectos y campesinos que reaccionó, a su juicio, con una visión razonada de aprecio por el territorio y avanzada a su tiempo.