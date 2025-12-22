Paneque ve "imprescindible" la concertación para garantizar la vivienda asequible

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque. - JORDI_GARCIA_MONTE@LOCALPRES - GENERALITAT

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que es "imprescindible la concertación entre los actores" para garantizar la vivienda asequible, a pesar de que es un reto que, textualmente, el Govern debe liderar.

Lo ha dicho este lunes en la primera reunión del Consell Assessor de l'Habitatge, en la que ha añadido que el Govern pueden estructurar las políticas públicas y los recursos económicos y humanos necesarios, pero que no lo puede hacer en solitario, informa el Departamento en un comunicado este lunes.

Durante la primera reunión del Consell, se han presentado las líneas de actuación, los programas y las actuaciones que está llevando a cabo el Govern.

Además, se ha acordado la creación de cinco grupos de trabajo centrados en el Pla Territorial Sectorial de Vivienda y la promoción de vivienda con protección pública.

También en la estabilidad residencial, el fomento de la accesibilidad en las viviendas y en la rehabilitación.