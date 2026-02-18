Paneque ve una "normalidad perversa" en Rodalies por años de desatención y pide autocrítica

La consellera Sívia Paneque durante su comparecencia - PARLAMENT DE CATALUNYA

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado este miércoles que el servicio de Rodalies ha vivido una "normalidad perversa" durante años por la desatención sostenida, la falta de renovación y una ausencia de exigencia de las administraciones, en sus palabras.

Durante su comparecencia en la Comisión de Territorio del Parlament, la consellera ha pedido "autocrítica" y ha asumido su responsabilidad como titular del servicio para revertir la degradación acumulada.

"Reconocer el problema es una condición indispensable para abordarlo", ha aseverado Paneque, quien ha empatizado con el descontento de los usuarios asegurando que, tras los recientes incidentes, llueve sobre mojado.

La consellera ha recordado que, antes del accidente de Gelida (Barcelona), el sistema ya acumulaba más de 100 limitaciones temporales de velocidad, una cifra que evidencia una "degradación estructural" que no se soluciona de forma inmediata.

Asimismo, ha argumentado que el crecimiento poblacional obliga a reforzar el sistema ferroviario para garantizar el "equilibrio territorial" en Catalunya.

EJECUCIÓN RÉCORD E INVERSIÓN ADICIONAL

Pese al diagnóstico crítico, Paneque ha puesto en valor el cambio de tendencia en la inversión.

Según los datos facilitados, el grado de ejecución del Plan de Rodalies alcanzó el 77% en el último año, frente al "histórico 40%" de periodos anteriores.

Asimismo, la también portavoz del Govern ha recordado la reciente actualización del Plan de Rodalies 2020-2030, que finalmente movilizará 8.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 26% (1.700 millones adicionales) respecto al plan vigente.

Esta inversión se articulará en cuatro ejes: fiabilidad (1.828 millones para infraestructuras), calidad (digitalización y 53 nuevos trenes), capacidad (desdoblamientos como el de la R3 y el nuevo acceso al Aeropuerto de Barcelona) e infraestructuras de soporte (talleres y vías de estacionamiento para evitar colapsos).

EMPRESA MIXTA

En cuanto a la gobernanza, Paneque ha recordado que en enero de 2025 se constituyó la empresa mixta Rodalies de Catalunya.

Ha detallado que el traspaso efectivo de la gestión comenzará por la línea R1, para continuar posteriormente con la R2 Sud y la R3, mientras se inician los estudios para la R4 y la R16: "Es un proceso que exige rigor técnico y garantías de seguridad", ha advertido.

Sobre la situación actual de la R3, afectada por las obras de desdoblamiento entre Parets y La Garriga, la consellera ha reconocido las afectaciones que causan los 18 meses de obras previstos, pero los ha calificado de "precio inevitable" para transformar una red largamente olvidada.

ESTRATEGIA 2025-2050

Mirando al largo plazo, Paneque ha hecho hincapié en la 'Estratègia ferroviària de Catalunya 2025-2050', un instrumento que busca "evitar solapamientos" y planificar infraestructuras clave.

"Planificar con horizontes largos no es un ejercicio de grandeza, sino de responsabilidad", ha señalado, subrayando el objetivo de reducir las emisiones en un 55% para 2030.

Finalmente, la consellera ha agradecido el papel de las plataformas de usuarios y ha garantizado que la seguridad seguirá siendo el "criterio irrenunciable" en todas las decisiones del departamento, manteniendo las bonificaciones tarifarias actuales.

