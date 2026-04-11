El Parc Natural del Montsant (Tarragona) plantea actividades para personas con diversidad funcional

Uno de los talleres en el Parc Natural del Montsant - GENERALITAT

TARRAGONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parc Natural de la Serra de Montsant inaugura este domingo una nueva edición del programa 'Montsant, escenari de diversitat' para acercar los valores del parque a personas con diversidad funcional mediante el lenguaje artístico, con propuestas adaptadas y con los apoyos necesarios para todas las capacidades.

Según ha explicado el Govern en un comunicado este sábado todos los talleres y actividades son gratuitas y, hasta ahora, se han programado 6 talleres diferentes, con las primeras actividades este domingo en la Cartoixa d'Escaladei, un taller teatral dirigido a niños con cáncer y sus familias.

Desde la primavera y hasta otoño se continuarán organizando diversas propuestas vinculadas con lenguajes artísticos como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas.