El Parc Natural del Montsant (Tarragona) plantea actividades para personas con diversidad funcional

Uno de los talleres en el Parc Natural del Montsant
Uno de los talleres en el Parc Natural del Montsant - GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 11 abril 2026 16:39
Seguir en

TARRAGONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parc Natural de la Serra de Montsant inaugura este domingo una nueva edición del programa 'Montsant, escenari de diversitat' para acercar los valores del parque a personas con diversidad funcional mediante el lenguaje artístico, con propuestas adaptadas y con los apoyos necesarios para todas las capacidades.

Según ha explicado el Govern en un comunicado este sábado todos los talleres y actividades son gratuitas y, hasta ahora, se han programado 6 talleres diferentes, con las primeras actividades este domingo en la Cartoixa d'Escaladei, un taller teatral dirigido a niños con cáncer y sus familias.

Desde la primavera y hasta otoño se continuarán organizando diversas propuestas vinculadas con lenguajes artísticos como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas.

Contador

Contenido patrocinado