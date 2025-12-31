El Parlament ha aprobado en 2025 un total de 12 leyes y ha convalidado 21 decretos del Govern

Archivo - Pleno del Parlament - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado en 2025 un total de 12 leyes y ha convalidado 21 decretos leyes del Govern, a lo largo de los 22 plenos que ha celebrado este año, según consta en el balance legislativo de la Cámara.

Entre las principales leyes se encuentran la que suprimió los beneficios fiscales de los centros recreativos y casinos (impulsada por ERC y Comuns para intentar paralizar el proyecto Hard Rock en Tarragona), el Estatuto de los municipios rurales impulsado por el Govern e iniciado la anterior legislatura o la ley que regula los alquileres de temporada y habitaciones (presentada como decreto por el Ejecutivo y tramitada como proyecto de ley).

También salió adelante la norma del Govern que crea la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria, la ley de garantía de derechos LGTBI (impulsada por todos los grupos excepto PP, Vox y AC) y la iniciativa de PSC-Units, ERC y Comuns sobre el derecho a una buena administración que regula el derecho al error y elimina la cita previa obligatoria, entre otras medidas.

Se aprobó la ley que crea el cuerpo de acción exterior de la Generalitat, en cumplimiento con el acuerdo de investidura con ERC, también la ley que actualiza la normativa sobre comercio y otra ley que exime a los patios escolares de cumplir los límites máximos de ruido.

Además, se ha aprobado la ley de fomento de la paz, se modificó la carta municipal de Badalona y salió adelante la ley que modifica la adscripción comarcal del municipio de Aiguafreda (Barcelona), que pasó del Vallès Oriental a Osona.

DECRETOS DEL GOVERN

A inicios de año se convalidó el decreto de prórroga presupuestaria del Govern, tras no lograr aprobar unos nuevos Presupuestos, y entre mayo y junio se convalidaron los suplementos de crédito que el Ejecutivo acordó con ERC y Comuns y que dotaron con más de 4.000 millones extra a las finanzas de la Generalitat.

Dos decretos (sobre el riesgo de inundación de campings y sobre la resiliencia del suministro eléctrico) tuvieron que ser retirados por parte del Govern ante el riesgo de que decayeran por falta de acuerdo con sus socios, aunque han sido aprobados tras pactarse con ERC y Comuns, en ambos casos.

Destacan también el decreto que modifica el régimen jurídico de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para adaptarlo al nuevo modelo de financiación singular para Catalunya que el Govern y el Gobierno están negociando con ERC; y el decreto que exoneraba el retorno de los pagos indebidos en prestaciones sociales a la infancia y la adolescencia.

Fruto del desacuerdo entre ERC y Comuns sobre el aumento de la tasa turística, se han aprobado y derogado decretos sobre el tema: por sorpresa prosperó uno que validaba la entrada en vigor del aumento, y a los pocos días se convalidó otro que lo dejó en suspenso, y las tres partes siguen en negociaciones sobre esta cuestión.

22 PLENOS, 3 MONOGRÁFICOS

En 2025 ha habido 22 sesiones plenarias en la Cámara, con 19 sesiones de control al Govern, en las cuales se han formulado un total de 151 preguntas al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y 243 al conjunto de consellers del Govern.

En octubre se celebró el Debate de Política General (DPG), y ha habido 3 plenos monográficos: uno en enero sobre prevención y gestión de las emergencias ante el cambio climático (a petición de Junts), uno en marzo sobre las incidencias en la red ferroviaria (a petición de ERC, Comuns y la CUP), y otro en julio sobre infraestructuras (también solicitado por Junts).

Por su parte, Illa ha comparecido ante la Cámara en tres ocasiones, a petición propia tras el apagón eléctrico de abril; a petición de Junts tras el conocimiento de los casos de corrupción en el PSOE, y a petición propia para explicar la gestión del brote de peste porcina africana (PPA).