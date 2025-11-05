El Parlament aprueba la ley sobre el derecho a una atención adecuada y una buena administración

Archivo- Una votación en el Parlament de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este miércoles la proposición de ley sobre el derecho a una atención adecuada y una buena administración, que reconocerá, entre otras medidas, el derecho de las personas a rectificar ante la administración para evitar sanciones por errores cometidos con buena fe.

Se ha aprobado con el voto favorable de PSC-Units, Junts, ERC, Vox, Comuns y CUP, y la abstención del PP y Aliança Catalana.

De las 21 enmiendas que presentaba el grupo de Junts al texto se han aprobado cuatro, tres de ellas por transacción, además de una enmienda técnica presentada por el PSC que ha sido aprobada, mientras que han sido rechazadas las tres enmiendas presentadas por el PP.

La norma contempla el derecho de la ciudadanía a no ser perjudicada por errores de la administración que estén relacionados con prestaciones que cubran necesidades esenciales.

Además, modifica preceptos de la ley y plantea prohibir expresamente la cita previa obligatoria e incorpora la obligación de la claridad del lenguaje administrativo.

También establece que los empleados públicos sólo serán responsables por acciones u omisiones hechas con culpa o negligencia grave.