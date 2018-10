El Parlament encarga un informe a los letrados sobre la suspensión de diputados

Publicado 12/07/2018 13:00:53 CET

BARCELONA, 12 Jul.

La Mesa del Parlament ha encargado a los letrados de la Cámara que elaboren un informe jurídico sobre cómo aplicar la decisión del Tribunal Supremo del martes pasado, cuando dictó la suspensión de cargo público de seis diputados investigados por el proceso soberanista, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont.

Fuentes parlamentarias han recordado que este informe es una petición hecha por el PSC este miércoles, y se ha materializado porque la Mesa del Parlament ha dado luz verde este jueves a consultar a los servicios jurídicos de la Cámara.

Otras fuentes consultadas por Europa Press han explicado que no se ha tomado ninguna decisión sobre si aplicar o no la suspensión de los seis diputados por dos motivos: primero porque se ha solicitado el informe, y el segundo porque aún no se ha recibido la notificación por parte del Tribunal Supremo.

