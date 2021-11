El Parlament insta al Govern a negociar con el Gobierno ampliar el techo de efectivos de Mossos

Exige a la Generalitat garantizar la defensa de agentes con lesiones acreditadas

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este jueves una moción de ERC que pide al Govern instar al Gobierno a ampliar el techo de efectivos de los Mossos d'Esquadra, así como a garantizar su jubilación anticipada y el "retorno de los más de 619 millones de euros pendientes a fecha de 2017".

La moción ha sido aprobada con el voto favorable del PSC, ERC, Junts y los comuns, mientras que la CUP, Vox, Cs y el PP se han abstenido.

La moción exige también al Govern realizar una propuesta de Presupuestos para 2022 que garantice que los Mossos cuenten con medios técnicos suficientes y "renovar la uniformidad e incrementar la plantilla" de la policía catalana.

También reclama al Govern que se garantice la defensa jurídica de los miembros de los Mossos en los casos en que durante sus funciones hayan sufrido lesiones acreditadas, así como rechazar su "instrumentalización y conducir el debate sobre seguridad al margen de batallas partidistas".

La moción ha sido presentada por el diputado de ERC Chakir el Homrani, que ha incidido en que el "debate de seguridad no sea partidista" y ha urgido a garantizar la jubilación anticipada como otros cuerpos policiales, así como garantizar su formación continua.

DEBATE

En el debate, el diputado de Cs Matías Alonso ha criticado que la moción prevea "no hacer un uso partidista de los Mossos, cuando no hay cosa más partidista que ponerles como moneda de cambio en la negociación de investidura" --en reproche al acuerdo con la CUP--, y ha exigido al Govern darles apoyo porque, a su juicio, se sienten desamparados.

Ramon Espadaler (PSC-Units) ha afeado a ERC que con esta moción pida rechazar el uso partidista de Mossos, mientras que en el Debate de Política General los socialistas presentaron una propuesta de resolución en estos términos y no la apoyaron: "¿Cuando ustedes hablan de esto hacen política y cuando somos nosotros hacemos partidismo?".

Por parte de Vox, Sergio Macián ha acusado a ERC de ir tarde con esta moción, ha criticado a los socios de Govern por "llevar gobernando muchos años juntos y tener los peores datos de seguridad de España", y ha urgido a renovar el Plan General de Seguridad de Catalunya.

Desde los comuns, Marc Parés ha considerado que la actuación de la policía en Catalunya "está poniendo en riesgo el derecho de manifestación, porque puedes perder un ojo", y ha exigido que en los Presupuestos de la Generalitat de 2022 se aumente la partida sobre mecanismos de transparencia.

Lorena Roldán (PP) ha afeado a ERC no aceptar su enmienda para que "los Mossos no sean objeto de contraprestación en las negociaciones del Govern", ya que cree que no debería ser un problema si ERC con esta moción pide que no se haga uso partidista, y ha criticado que no se incluya la paga extra al cuerpo por la pandemia.

El 'cupaire' Xavier Pellicer ha considerado que la moción implica "alargar el chicle de un enfoque concreto de seguridad", cree que los Mossos tienen falta de autoridad y legitimidad para ejecutar ciertas órdenes, y afea que la Generalitat mantenga la acusación a tres de los nueve acusados por una protesta en la cárcel de Lledoners (Barcelona) por el traslado de los presos del 1-O a Madrid.

Por último, Mercè Esteve (Junts) ha urgido a acabar con el partidismo que cree que existe sobre los Mossos y pide poner a su disposición mecanismos de control y dispositivos para verificar los hechos, "para que no se tengan que ver más juicios como el de los '9 de Lledoners".