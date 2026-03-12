El Parlament insta a tratar con las operadoras la continuidad de la telefonía móvil en emergencias

Archivo - Votaciones durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlament ha aprobado este jueves por unanimidad de los grupos instar al Govern a que se coordine con las operadoras de telecomunicaciones para asegurar la continuidad del servicio de telefonía móvil en situaciones de emergencia.

Es un punto de una moción de Junts que se ha votado este jueves en el Parlament sobre políticas digitales, y que pide también velar porque las antenas de telefonía tengan sistemas como baterías o generadores suficientes para que puedan mantener su funcionamiento en caso de apagón eléctrico o interrupciones del suministro.

En esta misma línea, se pide negociar con las operadoras para garantizar la cobertura del servicio de telefonía móvil en todo Catalunya.

De la moción, se ha aprobado también exigir al Gobierno que garantice la participación activa de la Generalitat en organismos europeos e internacionales en materia digital, audiovisual y de telecomunicaciones, y que la Agència de Ciberseguretat de Catalunya asuma "todas las competencias".

En el ámbito formativo, se ha aprobado reforzar la formación de los docentes encargados de la transformación digital en la educación, así como la formación digital de los alumnos, e integrar el pensamiento computacional, la inteligencia artificial y la ciberseguridad en todas las etapas educativas.