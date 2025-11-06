El Parlament pide una "mayor anticipación y coordinación" de la activación del sistema ES-Alert

Dos coches arrastrados por la lluvia, a 13 de octubre de 2025, en Alcanar, Tarragona, Catalunya (España), en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves reclamar al Govern la revisión de los protocolos de activación de los sistemas de alerta de protección civil ES-Alert para una "mayor anticipación y coordinación" con los servicios meteorológicos y de emergencias locales.

Se trata de un punto de una moción de Junts sobre la emergencia climática aprobado por unanimidad de todos los grupos del Parlament, y que reclama también buscar "un equilibrio entre el exceso y el defecto" en la activación del sistema.

Otros puntos aprobados de la moción instan a mejorar la colaboración con las teleoperadoras para mejorar la cobertura móvil en Terres de l'Ebre (Tarragona), tras las riadas e inundaciones de octubre, así como instalar en esta zona "puntos de respuesta rápida" ante emergencias y desarrollar actuaciones para la protección del Delta de l'Ebre.

SUBVENCIONES A MUNICIPIOS

En el ámbito de las inversiones para prevenir futuras riadas, el Parlament ha reclamado al Govern subvenciones a municipios (especialmente a los de menos de 5.000 habitantes) para obras de construcción, ampliación y mejora de infraestructuras pluviales y que una "parte significativa" del presupuesto de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) se destine a actuaciones de laminación, drenaje y restauración de barrancos y lechos de ríos.

También se pide revisar las zonas inundables de Catalunya y actualizar los planes de inundabilidad, así como activar fondos extraordinarios y créditos a interés 0% ante las pérdidas materiales de explotaciones agrarias y comerciales.

Finalmente, también insta al Govern a trabajar con los grupos de la Cámara en la aprobación de la Ley de Emergencias de Catalunya en el primer trimestre de 2026.