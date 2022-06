El Parlament pide que los socorristas deban estar titulados con el apoyo de ERC y rechazo de Junts

ERC asegura que requerirán el título para ejercer ya este verano y Junts lo critica

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves exigir a los socorristas y profesionales de salvamento la titulación específica para ejercer este verano, propuesta del PSC-Units que ha prosperado con el apoyo de ERC, la CUP, comuns, Cs y PP, la abstención de Vox y el rechazo de Junts.

La Ley de las Profesiones del Deporte de 2008 se modificó en 2015 e incluyó la obligación de disponer de esta titulación específica para ejercer como socorrista, pero el Govern ha aprobado varias moratorias para no sancionar a quien ejerza sin disponer de ella, por lo que no ha sido obligatoria hasta ahora.

Dentro de la moción socialista, también ha prosperado aplicar infracciones a las entidades y empresas que contraten a socorristas que no estén inscritos en el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Catalunya, algo que han apoyado todos los grupos excepto Junts y Vox, que han dicho que no hay suficientes socorristas titulados para cubrir la demanda.

Además, con el voto a favor de todos los grupos de la oposición y el voto en contra de ERC y Junts, el pleno ha aprobado otro punto de la moción que señala que la regulación e implementación de estos servicios requiere una coordinación entre departamentos de la Generalitat que "hoy por hoy no se da de forma adecuada o eficiente".

POSTURAS SOBRE LA MORATORIA

José Rodríguez (ERC) ha asegurado que el Govern prevé que este verano empiece a ser obligatorio disponer de la titulación específica porque la Conselleria de Presidencia, liderada por la republicana Laura Vilagrà, no prevé promover otra moratoria, y ha garantizado que su departamento apoyará a los municipios en la búsqueda de socorristas titulados.

Desde Junts, Jeannine Abella ha criticado esta postura porque cree que se traslada la responsabilidad a alcaldes que no encontrarán a socorristas con este perfil porque no hay suficientes, y ha apostado por un cambio normativo y de la formación: "Junts no será corresponsable de que en 20 días no se puedan abrir las piscinas municipales".

La socialista Marta Moreta ha criticado al exponer la moción que año tras año se haya establecido la moratoria, y ha replicado a Abella que, si Junts defiende modificar la normativa, debería haberlo promovido antes: "No lo han hecho, y ahora no hay excusa y tenemos una ley y la cumplimos".

Desde Vox, Isabel Lázaro ha sostenido que la legislación es demasiado restrictiva y que las playas catalanas sufren inseguridad, y ha asegurado que la petición de no ampliar la moratoria un año más no se corresponde con la realidad, puesto que "faltan miles de socorristas".

Xavier Pellicer (CUP) ha asegurado que la falta de socorristas obedece a bajos salarios, largas jornadas y una oferta discontinua de empleo: "El sector reclama desde hace muchos años que las administraciones se sienten y se llegue a resoluciones para intentar parar esta problemática y que se dejen de poner parches".

El diputado de los comuns Marc Parés ha acusado al Govern de actuar siempre a última hora en este ámbito y ha apostado por desarrollar un marco legislativo específico para el socorrismo, que cree que no debería depender del área de Deporte del Govern, sino que debería enmarcarse en la de Protección Civil.

Desde Cs, Joan García ha sostenido que existe una falta de coordinación dentro del Govern en este ámbito y ha señalado que "seguramente se debe modificar la ley que se hizo, pero entran las prisas" cuando ya empieza la campaña de verano.

La diputada del PP Lorena Roldán ha coincidido en rechazar que se aplique de nuevo la moratoria y ha pedido al Govern ponerse las pilas, en sus palabras: "Hemos tenido tiempo y no podemos estar a base de moratorias y de ir haciendo parches".