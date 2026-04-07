El Parlament recurre el fallo que le obliga a izar la bandera de España permanentemente

Archivo - Fachada del Parlament de Catalunya, a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha presentado un recurso de reposición contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a la Cámara a izar la bandera de España de forma permanente en el mástil que está arriba del edificio y no sólo los días de pleno, como también ocurre con la 'senyera'.

Según han explicado este martes fuentes parlamentarias, con este recurso de reposición quieren cuestionar las medidas cautelares establecidas por el TSJC por un recurso contencioso administrativa presentado por Impulso Ciudadano.

En el recurso de la Cámara catalana exponen que desde 1981 existe la "costumbre" de izar las banderas de Catalunya y de España sólo los días en que hay pleno para advertir a la ciudadanía de que se está celebrando dicho encuentro, por lo que niegan que haya discriminación alguna.

Las citadas fuentes también explican que hay un acuerdo de la Mesa del Parlament de 2009 que puso por escrito esta "costumbre", y por ello piden al TSJC que no se apliquen las medidas cautelares.

En función de la respuesta que reciban, la Cámara catalana se plantea la posibilidad de presentar un recurso de casación.

El Parlament ya rechazó un requerimiento previo de Impulso Ciudadano, que pedía reforzar la presencia de la bandera española en la institución, al considerar que ya cumplía con la normativa vigente.